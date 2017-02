später lesen Moers Tödlicher Unfall: Zeugin soll sich melden Teilen

2017-02-06T19:22+0100 2017-02-07T00:00+0100

Die Ursache des Unfalls, bei dem am Freitag eine 51 Jahre alte Autofahrerin an der Verbandsstraße in Repelen starb, bleibt unklar. Für morgen sei eine Obduktion der Toten anberaumt, teilte die Polizei gestern mit.