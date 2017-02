später lesen Nettetal Schockmoment bei Lobbericher Sitzung FOTO: Busch FOTO: Busch Teilen

Die Stimmung war ausgelassen, ein Höhepunkt jagte den nächsten auf der Prunksitzung des Karnevals-Komitee Lobberich. Doch bei der Playbackshow, kurz vor dem großen Finale, brach plötzlich ein Mitglied auf der Bühne zusammen und musste von Rettungskräften und Ärzten auch mithilfe eines automatisierten, externen Defibrillators (AED) reanimiert werden. "Das ist der absolute Horror, wenn so etwas passiert", sagt Sylvia Dröse vom Karnevals-Komitee Lobberich. "Der Vorhang wurde sofort geschlossen, so dass die Rettungskräfte in Ruhe ihre Arbeit machen konnten", sagt Dröse. "Die Person konnte dann, nachdem sie stabil war, ins Krankenhaus gebracht werden. Es geht ihr den Umständen entsprechend", so Sylvia Dröse weiter. Sie ist dankbar für die schnelle Hilfe der Rettungskräfte: "Wir bedanken uns bei allen Helfern ganz herzlich, dass so schnell reagiert wurde."