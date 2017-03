später lesen Neuss Beschlossen: Hundekotbeutel werden abgeschafft 2017-03-09T19:18+0100 2017-03-10T00:00+0100

Das Pilotprojekt ist beendet und wird nicht fortgesetzt: Die Hundekotbeutelspender, die im Januar 2014 in den Grünanlagen Am Corneliusweg in Selikum, Am Röttgen, an der Jacob-Herbert-Straße in Grimlinghausen sowie am Jröne Meerke aufgestellt wurden, werden abgeschafft. Darüber hinaus werden von der Stadt in Zukunft keine neuen Spender aufgestellt. Ein entsprechender Beschluss wurde in der vergangenen Sitzung des Umweltausschusses auf Antrag der Partei "Die Linke" gefasst.