Neuss: Commerzbank steigert Kundenzahl

Die Commerzbank Neuss legt positive Bilanz für das vergangene Jahr vor.

Noch fehlen ein paar Bilder in den neu hergerichteten Räumen in der zweiten Etage der Commerzbank Neuss. "Aber die kommen bald", sagt Heribert Bohnen. Der Niederlassungsleiter der Commerzbank Neuss stellte dort gestern mit seinen Kollegen Thomas Koch (Standortleiter Firmenkundenbank Düsseldorf/Neuss) und Steffen Schmidt (Leiter der vier Geschäftskunden-Beratungsteams in der Niederlassung) die Bilanz für das vergangene Jahr vor. "Wir haben in Neuss netto 3200 neue Kunden gewonnen", betonte Bohnen. Der Großteil davon sind Privatkunden.

Auch die Zahl der in Neuss und Umgebung wohnenden vermögenden Kunden ist gestiegen - auf rund 1800. Insgesamt betreut die Commerzbank-Niederlassung jetzt mehr als 100.000 Kunden in der Region. Laut Steffen Schmidt kamen 380 Geschäftskunden hinzu. Im Kreditgeschäft profitierte die Filiale von hoher Nachfrage aufgrund der niedrigen Zinsen. "Das Neugeschäftsvolumen bei Konsumentenkrediten betrug 20 Millionen Euro, bei Immobilienfinanzierungen 124 Millionen Euro", sagte Schmidt. Im Wertpapiergeschäft legten die Kunden rund 26 Millionen Euro neu an. Bohnen betonte, dass "die niedrigen Zinsen an Vermögen und Altersvorsorge der Sparer" nagen. Wichtig sei deshalb, sich um seine Geldanlage zu kümmern - auch weil sich die Inflation spürbar erhöhe. "Die schleichende Enteignung gewinnt an Tempo. Das Sparen von heute heißt Anlegen", sagte Bohnen.

Jeder fünfte Neukunde hat sein Konto online eröffnet, die Nachfrage nach Online-Diensten steigt. Dennoch soll das Filialnetz erhalten bleiben. "Wir werden in der Region keine Schließungen vornehmen", betonte Bohnen. Derzeit werde über Modernisierungen der Filialen nachgedacht, möglicherweise würden Standorte dafür auch optimiert. Noch sei es aber zu früh, um über konkrete Filialen und Maßnahmen zu sprechen. Bis zum Herbst laufen Gespräche dazu, die Klarheit bringen sollen.

Mit Blick auf die Firmenkunden lenkte Thomas Koch den Blick auf die Neukundengewinnung sowie die Digitalisierung. Beides sind zentrale Bausteine des Programms "Commerzbank 4.0", das der Konzern im September 2016 vorgestellt hat. Die drei Säulen: fokussiertes Wachstum, digitale Transformation und Effizienzsteigerung.

(abu)