Neuss: Dental-Technik "made in Neuss"

Die Hager & Meisinger GmbH stellt auf der Internationalen Dental-Schau (IDS) ihr Implantatsystem "My Plant II" vor. Das Unternehmen mit Sitz in Neuss wächst kontinuierlich. Meisinger-Produkte werden in mehr als 100 Länder vertrieben. Von Andreas Buchbauer

Noch drei Schritte, dann wird es laut. Im Erdgeschoss des Firmensitzes der Hager & Meisinger GmbH geht es in die Produktionshalle des auf Dental- und Medizintechnik spezialisierten Unternehmens. Rund 90 Prozent der 12.000 Produkte im Meisinger-Sortiment werden in Neuss-Uedesheim hergestellt und gehen von dort hinaus in die Welt. In mehr als 100 Ländern werden sie eingesetzt, beim Export setzt das Unternehmen auf ein Netzwerk von rund 600 Vertriebspartnern. Demnächst kommt eine Marktneuheit hinzu: Auf der Internationalen Dental-Schau (IDS) 2017 - die renommierte Fachmesse findet vom 21. bis 25. März in Köln statt - stellt die Hager & Meisinger GmbH ihr erstes hauseigenes und selbst vertriebenes Implantatsystem "My Plant II" vor.

In einem Konferenzraum in der ersten Etage sitzt Jennifer Gerbrand an einem Tisch und hält ein Modell des "My Plant II"-Systems in der linken Hand. Die 27-Jährige leitet das Produktmanagement der Hager & Meisinger GmbH. In einem Kernteam von zehn Leuten habe man ein Jahr lang an der Marktneuheit getüftelt. "Ein Vollzeitprojekt", sagt Gerbrand. Gewinde-Design, eine bessere Verteilung der Spannungskonzentration, die optimale Einheilung auch in weichen Knochen, die feste Verankerung des Implantats und Bakteriendichte zählten zu den Kernthemen. "Ziel war eine möglichst hohe primäre Stabilität", betont Gerbrand. Dies sei gelungen. Das "My Plant II"-System biete "eine zwischen 22 und 30 Prozent höhere Dauerfestigkeit". Anhand des Modells verdeutlicht Jennifer Gerbrand, wie das zweiteilige System - daher die II im Produktnamen - funktioniert. Neben ihr am Tisch sitzt Daniel Mundus, PR-Manager der Hager & Meisinger GmbH. "Die Implantate zum festen Zahnersatz werden komplett am Stammsitz in Neuss produziert", betont er.

Der Standort wächst kontinuierlich. 260 Mitarbeiter sind dort beschäftigt, hinzu kommen die Kollegen in Colorado (USA). Dort wurde 2001 eine Tochtergesellschaft gegründet, um den traditionell großen US-Markt und Kanada noch schneller und effizienter zu bedienen. In Neuss - dorthin ist das in Düsseldorf gegründete Unternehmen, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1888 zurückreichen, 2002 gezogen - wurde der Firmensitz zuletzt im vergangenen Jahr erweitert: Die Produktionshalle wurde um zwei Etagen vergrößert.

Rund 45 Millionen Einzelinstrumente entstehen dort jährlich. Die Hager & Meisinger GmbH zählt laut eigenen Angaben zu den weltweit führenden Entwicklern und Herstellern von rotierenden Instrumenten im Bereich der Dental- und Medizintechnik. Das Sortiment umfasst Bohrer, Fräsen, Finierer, Schleif- und Polierinstrumente sowie Spezialinstrument-Systeme für Endodontie, Kieferorthopädie, HNO- und MKG-Chirurgie sowie orale Implantologie (Bone Management). Teile des Portfolios werden für Anwendungen im Juwelier- und Kosmetikbedarf adaptiert.

Die Fachmesse IDS in Köln ist wegen des neuen Produkts ein enorm wichtiger Termin im Jahreskalender des Unternehmens - allerdings nicht der einzige. Die Hager & Meisinger GmbH wurde als eines von 15 Unternehmen aus dem Rhein-Kreis Neuss für den "Großen Preis des Mittelstandes" nominiert, der von der Oskar-Patzelt-Stiftung verliehen wird. Die regionale Auszeichnungsverleihung findet am 16. September in Düsseldorf statt, die Bundesveranstaltung zum Abschluss am 28. Oktober in Berlin.

Quelle: NGZ