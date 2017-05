Neuss: Finanzmagazin zeichnet Neusser Steuerberatung aus

Als einzige Kanzlei aus dem Rhein-Kreis ist die Steuerberatung KBHT mit Stammsitz in Neuss vom Magazin "Focus Money" ausgezeichnet worden. In der Jury, die aus deutschlandweit 10.000 Wettbewerbern die 100 "Top Steuerberater" auswählt, saßen neben Redakteuren auch Steuerexperten und Betriebsprüfer der Finanzverwaltung, teilte KBHT mit.

"In dem Artikel über den Test ist davon die Rede, dass auch Steuerberater in Zukunft in großem Maße durch Roboter ersetzt werden könnten", sagt Michael Kalus, Partner bei KBHT Kalus + Hilger, die stellvertretend für die KBHT-Gruppe an dem Test teilnahm. Dies gelte zwar für die Aufbereitung von Zahlen und einfache Aufgaben, für komplexere Beratungsleistungen sei Kalus zufolge jedoch noch immer "Erfahrung, Kreativität und ein tiefes Verständnis für die individuellen Bedürfnisse eines jeden Mandanten erforderlich". Daher würden auch in Zukunft ausgebildete Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte gebraucht.

KBHT wurde 1991 gegründet und zählt laut eigenen Angaben mit rund 50 Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten und insgesamt mehr als 145 Mitarbeitern zu den 50 führenden deutschen Prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften. Die einzelnen "Partnergesellschaften" betreuen von sechs Standorten in Nordrhein-Westfalen aus überwiegend mittelständische Mandanten verschiedener Branchen im gesamten Bundesgebiet. Die Spanne reiche vom Freiberufler bis zur börsennotierten AG. Bei internationalen Mandaten arbeitet KBHT im Ausland jeweils mit Beratungsgesellschaften des weltweiten Allinial-Verbundes zusammen, dem auch KBHT angehört.

Quelle: NGZ