Eigentlich sollten in der Nacht zu Mittwoch die Sanierungsarbeiten an der Fleher Brücke zwischen Neuss und Düsseldorf beginnen. Doch der Regen brachte den Verantwortlichen beim Landesbetrieb Straßen NRW den Zeitplan durcheinander.

Weil die gelben Markierungen nur bei trockenem Wetter auf die Fahrbahn geklebt werden können, konnte die Baustelle nicht wie angekündigt schon in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingerichtet werden - was in den sozialen Netzwerken schon mit der Frage kommentiert wurde, ob das Unternehmen gleich in Osterurlaub gegangen sei. Weil die Wetterprognose auch für die vergangene Nacht schlecht war, wird die Baustelle heute am Tage eingerichtet - und das auf jeden Fall.

Die Städte Neuss und Düsseldorf waren erst vergangenen Freitag davon unterrichtet worden, dass Schäden an der Tragekonstruktion der Brücke festgestellt wurden, die sofort saniert werden müssen. Zudem muss die Fahrbahn in beide Richtungen auf zwei Spuren verengt werden, weil die Brücke entlastet werden muss. Wie lange die Brücke gesperrt bleiben muss, war auch am Mittwoch noch nicht geklärt.

Lkw-Verkehr führte zu Schäden

Der Neusser Bürgermeister Reiner Breuer hatte seine Verkehrsexperten um Vorschläge gebeten, wie die Ausweichverkehre, die durch die Teilsperrung verursacht sind, verteilt werden können. Verkehrslenkende Maßnahmen aber wurden daraufhin nicht angeordnet. Man beobachte die Lage und mache weitere Entscheidungen von der konkreten Verkehrsentwicklung abhängig, hieß es aus dem Rathaus. Im Moment seien ja auch Osterferien.

Die Schäden an der Fleher Brücke sind mit dem Lkw-Verkehr zu erklären, der seit Sperrung der Autobahnbrücke in Leverkusen auch über Neuss geleitet wird. An der Leverkusener Brücke wird es nun auch für Pkw eng, denn ab dem 2. April werden dort Schweißarbeiten erledigt. Ab 22 Uhr am Abend wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen nur noch zweistreifig geführt.

(-nau)