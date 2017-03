später lesen Neuss Internationale Schule mit Uni-Messe und Festival 2017-03-22T19:01+0100 2017-03-23T00:00+0100

Die International School on the Rhine (ISR) veranstaltet am Samstag, 25. März, ihr "ISR International Spring Festival". Es ist die zweite Veranstaltung innerhalb weniger Tage, zu der sich die Internationale Schule für ein interessiertes Publikum öffnet, denn schon heute wird dort am Konrad-Adenauer-Ring eine Uni-Messe veranstaltet. Die steht auch Schülern aller anderen weiterführenden Schulen in Neuss offen.