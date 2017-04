später lesen Neuss Jetzt für das Rathausbiwak der Stadt bewerben 2017-04-25T19:02+0200 2017-04-26T00:00+0200

Schützenzüge können sich ab sofort für das Rathausbiwak bewerben. Für das traditionelle Biwak im Rathausinnenhof am Schützenfestdienstag werden die Plätze seit dem vergangenen Jahr per Los vergeben. Das Auswahlverfahren hatte Bürgermeister Reiner Breuer damals eingeführt, so dass alle Schützenzüge die gleiche Chance auf eine Einladung haben.