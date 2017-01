Neuss: Neuer Logistik-Studiengang in Neuss

Ab Herbst 2017 stehen Berufstätigen und Auszubildenden aus dem Rhein-Kreis und der Umgebung sechs neue Studiengänge zur Verfügung. Ein Studiengang kommt aus dem Bereich Logistik, fünf aus dem Bereich Gesundheit und Soziales. Die FOM-Hochschule für Berufstätige in Neuss reagiert mit ihrem erweiterten Angebot unter anderem auf Nachfragen der Kommunen.

Für den Masterstudiengang Logistik & Supply Chain Management haben sich die Verantwortlichen der FOM-Hochschule ganz bewusst entschieden. "Wir haben uns gefragt, was wir der Region bieten können", sagt Norbert Lamar, der wissenschaftliche Gesamtstudienleiter des FOM-Hochschulzentrums Neuss. "Im Rhein-Kreis gibt es viele Logistikunternehmen. Wir wollen mit unserem Angebot das Profil der Region schärfen." Geschäftsleiterin Rebecca Wanzl ergänzt: "In der Region werden Menschen benötigt, die den Transport von Gütern organisieren." Durch den großen Binnenhafen und die Nähe zu den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn sei es wichtig, einen wissenschaftlichen Studiengang im Bereich Logistik anzubieten.

Ein Logistik-Bachelor ist für den Master keine Voraussetzung. "Wer BWL studiert hat, kann zum Beispiel den Master draufsetzen", erklärt Wanzl. Der BWL-Bachelorstudiengang der FOM-Hochschule biete eine Vertiefung in Logistik an. "Viele Studierende, die diese Vertiefung gewählt haben, kommen aus Düsseldorf und Duisburg", so Wanzl. Im Rhein-Kreis Neuss arbeiteten fast zwölf Prozent der rund 403.000 Beschäftigten in logistischen Berufen.

"Der Praxisbezug innerhalb des Studiums ist sehr wichtig", betont Wanzl. So kooperiert die Hochschule auch mit verschiedenen Unternehmen, wie zum Beispiel mit dem Logistikunternehmen UPS. "Mit Amazon führen wir gerade Gespräche", sagt Wanzl.

Neben dem Logistik-Master bietet die FOM-Hochschule ab dem Wintersemester vier neue Bachelorstudiengänge sowie einen neuen Masterstudiengang im Bereich Gesundheit und Soziales an. "Es besteht ein sehr hoher Bedarf an Personal, das unternehmerisch denkt, ohne die Pflege der Patienten aus den Augen zu verlieren", erklärt David Matusiewicz, der Dekan für Gesundheit und Soziales. "Aufgrund des demografischen Wandels wird dieser Bereich auch in Zukunft boomen." Neu sind ab dem kommenden Herbst die Bachelorstudiengänge Angewandte Pflegewissenschaft, Pflegemanagement, Gesundheitspsychologie und Medizinpädagogik sowie Soziale Arbeit. "Soziale Arbeit ist für uns ein ganz neues Feld. Wir erreichen damit eine ganz andere Zielgruppe", erklärt Matusiewicz. "Unter anderem haben die Kommunen bei uns nachgefragt, ob wir diesen Bachelorstudiengang anbieten können." Neben dem Master Public Health, der überarbeitet wurde, gibt es in ein paar Monaten am Standort Neuss noch den neuen Masterstudiengang Medizinmanagement. "In diesem geht es zum Beispiel um die Frage, wie ein Unternehmen im Gesundheitsbereich gegründet wird", sagt Matusiewicz. "Absolventen sind nicht nur BWL-Spezialisten, sondern kennen sich auch mit medizinischen Themen aus."

Die Bachelorstudiengänge haben eine Regelstudienzeit von sieben Semestern, der Master ist nach vier Semestern und dem Schreiben der Masterarbeit beendet. Die Vorlesungen finden berufsbegleitend abends und am Wochenende statt. "Die Gruppen sind mit höchstens 30 Studenten sehr klein", sagt Lamar.

