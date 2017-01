Lokalsport: Ice Aliens peilen zwei weitere Siege an

Der Meister der Regionalliga will in Neuss und Hamm weiter an einer guten Basis für die Playoff-Runde arbeiten. Von Nils Jewko

Es hat manchmal den Anschein, als könnten die Spieler der Ratinger Ice Aliens den Schalter einfach blitzschnell umlegen. Sei es innerhalb einer Partie oder - wie am vergangenen Wochenende - als Reaktion auf Niederlagen: Nach dem wackligen Start in die Platzierungsrunde fegte der Meister der Regionalliga West die EG Diez-Limburg und den EHC Neuwied eindrucksvoll vom Eis und katapultierte sich durch die beiden Siege an die Tabellenspitze. "Wir haben sehr diszipliniert und konstant gespielt. Das zeigt mir, dass die Jungs in wichtigen Spielen immer in der Lage sind, noch eine Schippe draufzulegen", sagt Trainer Alexander Jacobs.

Mit den beiden Auswärtsspielen beim Neusser EV (heute, 20 Uhr) und bei den Hammer Eisbären (Sonntag, 18.30 Uhr) stehen erneut zwei wichtige und richtungsweisende Spiele auf dem Programm. "Unser Ziel sind sechs Punkte", betont Jacobs. Natürlich weiß der Niederländer bestens Bescheid um die enge Tabellenkonstellation, die derzeit vier Mannschaften mit acht Zählern zeigt. Somit wären die Chancen der Ice Aliens auf einen einfacheren Gegner und das Heimrecht in der ersten Playoff-Runde durch zwei Siege deutlich höher.

Die Ratinger stehen aber nicht vor einfachen Aufgaben. Ein Derby gegen Neuss ist in der Regel kampfbetont und eng. "Neuss spielt oft kompakt und setzt auf Konter. Sie haben aber auch eine starke Offensive", sagt Jacobs. Das stellte die Mannschaft des ehemaligen Ratinger Trainers Andrej Fuchs in der Hauptrunde mit der viertbesten Offensive und 103 Treffern unter Beweis. Nach einem furiosen Start mit der zwischenzeitlichen Tabellenführung zitterten sich die Neusser am Ende jedoch in die Platzierungsrunde. Und der Trend zeigt weiter nach unten: Aus den ersten vier Partien holten die Gastgeber nur einen Sieg gegen das Schlusslicht Diez-Limburg.

Eine komplett andere Begegnung erwartet die Ice Aliens bei den Hammer Eisbären. "Unser Spielplan wird am Sonntag definitiv anders aussehen als gegen Neuss, weil Hamm selbst viel Druck nach vorne macht", erklärt Jacobs, der den letztjährigen Finalgegner weiterhin als diesjährigen "Top-Favoriten auf den Titel" sieht. Schwieriger wird die Aufgabe dadurch, dass den Ratingern das Verletzungspech im neuen Jahre treu bleibt. Dominik Scharfenort, der sich vermutlich einen Außenband- und Meniskusriss zugezogen hat, und Tim Brazda (Muskelverletzung) drohen sogar für die restliche Saison auszufallen.

Hinzu kommt, dass wieder eine kleine Grippewelle durch die Mannschaft geht. "Ich muss erst abwarten, wie viele Spieler mir zur Verfügung stehen", erklärt Jacobs, "trotzdem müssen wir in jedem Spiel hochkonzentriert sein. Und auswärts haben wir in der Vorrunde ja sogar mehr Siege geholt als in unseren Heimspielen."

Quelle: RP