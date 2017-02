Remscheid: FDP: Kurzes Leben für neue Bäume am Ebert-Platz ?

FDP: Kurzes Leben für neue Bäume am Ebert-Platz ?

Normalerweise kann es der Politik nicht schnell genug gehen, wenn es um Ersatzplanzungen gefällter Bäume geht. Das Schicksal der vier jungen Bäume, die gerade in den Baumscheiben vor der Commerzbank am Ebert-Platz eingepflanzt wurden, beschäftigt nun aber die FDP.

Deren Vorsitzender Hans-Lothar Schiffer wollte in der Bezirksvertretung Alt-Remscheid wissen, ob es Sinn mache, dort tätig zu werden. Schließlich werde dieser Bereich im Zuge der geplanten Umgestaltung komplett überplant. Ob die unmittelbar am Bürgersteig liegenden Baumstandorte verschwinden müssen, sei nicht sicher, sagte Frank Stiller von der unteren Landschaftsbehörde der BM. Sollte dies aber so sein, könnten die Bäume leicht umgepflanzt werden.

(hr)