Raub in Remscheid Jugendliche entreißt 81-Jähriger die Handtasche 2017-11-02T11:45+0100

Eine 15-Jährige hat am Mittwochnachmittag eine Seniorin an der Robert-Schumacher-Straße in Remscheid-Lennep beraubt. Kurze Zeit später wurde sie von der Polizei festgenommen.