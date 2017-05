später lesen Remscheid Medienrummel bei Borjans-Besuch FOTO: Federico Gambarini FOTO: Federico Gambarini 2017-05-04T18:19+0200 2017-05-04T18:09+0200

Mehrere Fernsehteams hatten sich am Donnerstagnachmittag am Busbahnhof in Remscheid in Position gebracht. Sie alle warteten aus aktuellem Anlass auf Walter Borjans als Interviewpartner. Von Henning Röser