Remscheid: Obi bekommt mehr Platz am Bahnhof

Obi bekommt mehr Platz am Bahnhof

Erweiterung um 1000 Quadratmeter geplant. Grundstückstausch macht zweite Zufahrt möglich. Von Henning Röser

Mehr Parkplätze für die Kunden, ein größeres Gartencenter, bessere Anfahrtsmöglichkeiten für die Lieferanten und die Kunden - die jetzt gefundene Lösung für den Obi-Markt am Ostbahnhof soll gleich einen Strauß von Vorteilen bringen

Das Thema beschäftigt die Verwaltung und die Politik schon seit einigen Jahren. Ein größeres Problem stellte die neue, zusätzliche Anfahrtsmöglichkeit für Lkw und Kunden dar. Die jetzt gefundene Lösung, die eine Verlängerung der Presover Straße vorsieht, wurde erst nach längeren Verhandlungen zwischen Stadt, der Deutschen Bahn und privaten Grundstückseigentümern möglich. Grundstücke wurden so gekauft und getauscht, dass es passte. Durch die neue Zufahrt sollen der Kunden- und der Lieferverkehr besser voneinander getrennt werden können. Die Greulingstraße und die Industriestraße werden entlastet.

Frank Schulz von der Liegenschaftsabteilung der Stadt rechnet damit, das Obi sehr bald den Bauantrag stellen wird. Der Baumarkt will seine Verkaufsfläche um zehn Prozent auf künftig 11.000 Quadratmeter erweitern. Davon soll vor allem das Gartencenter profitieren. Aber auch der Kundenparkplatz soll größer werden.

Vom Einzelhandelskonzept der Stadt sind diese Erweiterungspläne gedeckt. Das Gutachten sieht beim Thema Baumarktflächen Nachholbedarf in Remscheid, sagt Ingo Lückgen von der Wirtschaftsförderung der Stadt.

In das angemietete Gebäude, das unter Denkmalschutz steht, wird investiert. Lüftungstechnik und Sprinkleranlage werden an die Anforderungen des Brandschutzes angepasst. Besonderheit: Unter dem Hallenboden des Baumarktes verläuft der Müggenbach. Wie die Stadt berichtet, wird der Boden so gepflastert, dass das Gewässer leicht zugänglich bleibt.

Die Politik begrüßte im Bauausschuss durch die Bank die gefundene Lösung. So sei der Obi-Standort gesichert.

Quelle: RP