Rhein-Kreis Neuss: Schüler lernen Wirtschaft kennen

Morgens halb neun in Düsseldorf-Lierenfeld: Ein brauner Laster nach dem anderen verlässt das UPS-Paketzentrum, vollgepackt mit Paketen für die gesamte Region von Dortmund bis nach Mönchengladbach. Die Schülergruppe der Internationalen Schule Neuss schaut gespannt zu. Im Anschluss besichtigen sie das weltweit größte Center des Logistikunternehmens UPS (kurz für United Parcel Service) außerhalb der USA. Dieser Blick hinter die Kulissen wird von der Initiative "Jugend Schule Wirtschaft" ermöglicht, die von der Deutschen Bank, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte und der Rheinischen Post gegründet wurde.

"Dabei lernen die Jugendlichen einen Tag lang ein Unternehmen kennen", erklärt Andreas Schmitz-Justen von der Deutschen Bank, der das Projekt seit einigen Jahren mitgestaltet. "Das ist für die Schüler, die Unternehmen und die Projektpartner immer lehrreich und spannend." In den vergangenen Jahren fand der Projekttag zum Beispiel beim Modeunternehmen Peek&Cloppenburg, der Fluggesellschaft Air Berlin und der Lindner Hotelgruppe statt. Eine Besichtigung macht traditionell den Anfang, danach werden die Schüler in verschiedenen Workshops selbst aktiv.

Diese finden diesmal in den Räumen der Internationalen Schule in Neuss statt. Fünf Workshops hatten die 40 Schüler, zwischen 14 und 16 Jahre alt und die besten ihrer Jahrgänge, zur Auswahl. In jeweils zweistündiger Arbeit mit Referenten aller Partner lernen sie die Bereiche Vertrieb, Marketing, Personal, Finanzen und Kommunikation kennen. Zudem erarbeiten sie Fragen, die sie anschließend dem Deutschlandchef von UPS, Frank Sportolari, in einer Talkrunde stellen können.

Bevor es so weit ist, wird jeder Workshop kurz vorgestellt - natürlich auf Englisch, das ist die Unterrichtssprache. An der Neusser Schule lernen Schüler aus mehr als 40 Nationen gemeinsam, etwa die Hälfte von ihnen kommt nicht aus Deutschland. Schnell entwickelt sich zwischen dem in Chicago geborenen US-Amerikaner Sportolari und den Schülern ein angeregtes Gespräch. Die Jugendlichen zeigen, was sie gelernt haben: "Wie geht Ihr Unternehmen mit negativer Presse um?", fragt Arditha, Alexander will wissen, welche Auswirkungen die Präsidentschaft von Donald Trump auf ein weltweit tätiges Unternehmen wie UPS hat, und Karlina interessiert sich dafür, wie im Jahr 2025 Pakete ausgeliefert werden.

Frank Sportolari nimmt sich für alle Fragen Zeit. Er erklärt, dass UPS ein ganzes Team von Mitarbeitern beschäftige, das im Internet und in den sozialen Medien Äußerungen verfolge, um etwaigen negativen oder falschen Informationen direkt entgegenwirken zu können. Zudem betont er die Bedeutung internationaler Verbindungen und vermutet, dass 2025 viele Pakete per Drohnenflug ausgeliefert werden: "Unsere Ingenieure arbeiten daran." Als die Fragerunde nach einer knappen Stunde beendet ist, richtet Peter Soliman, Förderer der Internationalen Schule, das Wort an die erschöpfte, aber zufriedene Schülergruppe: "Ich empfehle euch, die geknüpften Kontakte wahrzunehmen - beispielsweise für ein Praktikum. Es geht nichts darüber, einmal selbst Unternehmensluft zu schnuppern."

