Alpen: Junge Union will mehr Fahrradständer

CDU-Nachwuchs schildert Defizite an Bushaltestellen in Alpen und Veen. Bis zum Stadtumbau soll ein Provisorium her. Von Bernfried Paus

Schon im Sommer hat die Junge Union (JU) Defizite für Radler an Bus-Knotenpunkten im Gemeindegebiet aufgezeigt. Insbesondere am Adenauerplatz und bei der Lebenshilfe in Veen steigen viele Schüler in Busse zu den weiterführenden Schulen in Nachbarkommunen. "Leider gibt es an beiden Orten nicht genug Fahrradständer, um Räder richtig abschließen zu können", bedauert Frederik Paul von der Jungen Union. Das Anliegen hat er auch Bürgermeister Thomas Ahls vorgetragen. Im Rathaus, so Paul, sei die JU aufs Stadtumbaukonzept verwiesen worden. Ihre Bitte soll an im Zuge des Stadtumbaus berücksichtigt werden.

Damit will sich die Junge Union jedoch nicht begnügen. "Wir wollen nicht erst in zwei oder drei Jahren eine schöne Lösung. Wir wollen kurzfristig eine Verbesserung", schreibt Frederik Paul. "Schließlich kann man die Fahrräder jetzt nicht richtig abschließen und läuft Gefahr, dass diese geklaut werden", unterstericht JU-Vorsitzender David Bongers.

Vonseiten der Verwaltung sei mitgeteilt worden, dass die vorhandenen Fahrradständer nicht genutzt werden. "Unser Eindruck bei unseren Begehungen war allerdings ein anderer. Das haben wir auch auf Fotos festgehalten", so der Parteinachwuchs. Wenn die Ständer voll seien, würden die Räder daneben geparkt.

"Wer zuerst kommt, hat in der Regel auch früher Schule aus. Dann sind die Fährradständer unter Umständen am Mittag leer, während ringsherum noch Räder stehen", so die Schilderung. So würde der trügerische Eindruck entstehen, dass vorhandene Ständer nicht genutzt würden. "Wir sind aber selber Schüler, und können die Situation beurteilen, oder erhalten Beschwerden von Schülern und können die Einschätzung der Verwaltung nicht teilen", so Frederik Paul, Schüler am Berufskolleg Geldern. Die JU fordert, an beiden Standorten kurzfristig einfache Fahrradständer aufzustellen, um mehr Fietsen abstellen und abschließen zu können. "Die Situation muss entschärft werden, bevor es wieder wärmer wird und noch mehr mit dem Fahrrad zum Bus fahren."

Die Junge Union sei bemüht, für die Anschaffung der Ständer Sponsoren zu finden. "Der Bürgermeister müsste uns dann nur erlauben, die in Alpen und Veen aufzustellen. Wenn der Bauhof uns unterstützt, wäre das noch besser", so Paul.

Bis das Provisorium im Zuge des Stadtumbaus durch ein einheitliches Interieur ausgetauscht werde, seien so vielleicht einige Fahrraddiebstähle verhindert worden. "Das sollte doch den kleinen Aufwand für Verwaltung und Bauhof rechtfertigen", findet die Junge Union.

Quelle: RP