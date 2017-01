Alpen: Löschzug Alpen fast 100 Mal im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr löschte im vergangenen Jahr 42 Brände. Spektakulär war im Dezember der Einsatz bei einem Unfall auf der A 57. Die Baugenehmigung für das neue Gerätehaus ist erteilt. Der Spatenstich soll im März sein. Von Bernfried Paus

Für den Löschzug Alpen ist ein besonderes Jahr angebrochen. Im Rathaus ist gerade die Baugenehmigung fürs neue Feuerwehrgerätehaus eingetroffen. Bis Ende des Monats werden die ersten Aufträge für die Tiefbauarbeiten ausgeschrieben. Erster Spatenstich für das architektonisch ambitionierte Fünf-Millionen-Projekt an der von-Dornik-Straße soll im März sein.

2016 war ein intensives Jahr für den Löschzug Alpen. Er wurde zu 95 Einsätzen alarmiert. Diese teilen sich in 53 technische Hilfeleistungen, 42 Mal hat es gebrannt. "Insgesamt haben die Kameraden und Kameradinnen 1954 Einsatzstunden und 1131 Übungsstunden geleistet. Hinzu kommen etliche Stunden für Geräteprüfung, Funktechnik, Aus- und Weiterbildungen, Sonderübungen und vieles mehr", berichtete Löschzugführer Markus Kloostermann jetzt auf der Jahreshauptversammlung im Gerätehaus am Willy-Brandt-Platz.

Der spektakulärste Einsatz liegt noch nicht lange zurück. Er war Anfang Dezember nach einem Unfall auf der A 57 in Höhe des Parkplatzes Bönninghardt. Wie ausführlich berichtet, hatte ein Kieslader aus den Niederlanden, vermutlich aufgrund eines geplatzten Reifens, die Mittelleitplanke durchbrochen und war in den Gegenverkehr geraten. Hier stieß er mit einem mit Weihnachtsplätzchen und Sekt beladenen Sattelzug zusammen. Ein Pkw raste in die Unfallstelle. Der Fahrer wurde mit schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Die Brummi-Fahrer kamen glimpflich davon.

Der Sattelzug landete in der Böschung, fing Feuer und brannte aus. Es dauerte gut eine Stunde, bis die Feuerwehr unter dem Kommando von Michael Hartjes den brennenden Lkw gelöscht hatte. Ausgerückt war erstmals auch der nagelneue Drehleiterwagen, um das Feuer auch aus der Luft zu bekämpfen. Das Fahrzeug wird am Samstag, 28. Januar, feierlich in Dienst gestellt.

Neben den Kameradinnen und Kameraden aus dem aktiven Löschzug und der Ehrenabteilung begrüßte Löschzugführer Kloostermann auch den Leiter der Feuerwehr Alpen, Michael Hartjes, und seine Stellvertreter Marco Giesen und Frank Coenen. Im Anschluss erläuterte Hartjes die Statistik aller Feuerwehr-Einheiten in Alpen: "Der Löschzug Alpen sowie die Löschgruppen Menzelen und Veen wurden im vergangenen Jahr insgesamt 136 Mal alarmiert", so Hartjes.

Danach begrüßte der Gemeindebrandinspektor die neuen Mitglieder des Löschzuges: Felix Jurzok, Nils Markwitz, Fabian Pauen, Timo Rösken sowie Marvin Schwenzfeier. Anschließend beförderte der Wehrchef in Anerkennung der erfolgreichen Teilnahme an Lehrgängen und Seminaren zur Fortbildung für den Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr Jens Jährling zum Oberfeuerwehrmann, Marcel Neilson zum Unterbrandmeister, Philipp Hilgert zum Unterbrandmeister und Dirk Susen zum Oberbrandmeister.

