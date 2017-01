Uwe Plien (up) ist Redakteur in der Redaktion Rheinberg.

Christoph Herbst und Matthias von Hellermann, Mitarbeiter der RWE-Tochter Innogy, werden nicht müde, immer wieder die Vorteile dessen vorzuführen, was man heutzutage unter dem Oberbegriff "Smart Home" zusammenfasst. An ihrem Stand auf der Messe, Bauen-Wohnen-Renovieren-Modernisieren präsentieren die beiden Fachleute verschiedene Beispiele dafür, wie die intelligente Haussteuerung funktioniert. "Es geht vor allem um die Themen Sicherheit, Komfort, Klima und Energie", unterstreicht Matthias von Hellermann.

Er öffnet ein kleines Fenster und demonstriert die programmierten Folgen: Sofort schaltet sich das Licht an. "Für den Fall, dass jemand ihr Fenster gewaltsam öffnet", so von Hellermann. "Sie bekommen sofort eine SMS oder eine E-Mail auf ihr Handy. Und wenn sie wollen, springen gleichzeitig auch die Rauchmelder an."

Was und wie man die Haustechnik mit dem Rechner oder dem Handy steuert, liegt in der Entscheidung des Nutzers. Verfügt das Haus über eine Photovoltaikanlage, kann man, wenn die Stromerzeugung gerade auf Hochtouren läuft, die Energie sofort in die Waschmaschine leiten. Wer entsprechend ausgestattet ist, kann über eine entsprechende App vom Auto aus zu Hause die Heizung oder die Außenbeleuchtung hochfahren. Das alles ist nicht nur auf Luxusvillen ausgelegt, sondern lässt sich auch in einer 50-Quadratmeter-Wohnung realisieren. Der Tipp der Innogy-Experten: Langsam anfangen und nach und nach erweitern.

Aber nicht an allen Messeständen dreht sich das Angebot um innovative Smart-Home-Technik. Projektleiter Jans Hansen von der Dürener Mesa-Veranstaltungs GmbH und erstmals als Projektleiter für die Rheinberger Messe, freut sich über ein vielseitiges Angebot: "Wir haben 257 Aussteller auf knapp 30.000 Quadratmeter und wir erwarten an diesem Wochenende wieder rund 28.000 Besucher. Die Messe läuft wirklich gut."

So findet sich das komplette Spektrum von A bis Z. Reinigungssysteme und Dampfsauger gibt es ebenso wie Tischlereibetriebe. Christoph Nagels aus Budberg wirbt für Spanndecken, ein paar Stände weiter ist Petra Riekötter vom Rheinberger Malerbetrieb Riekötter in ein Kundengespräch vertieft. Und Norbert Geerkens vom Rheinberger Sanitärbetrieb gleichen Namens wartet im Foyer mit einem beachtlichen Messestand auf. Dort stellen er und seine Mitarbeiter Bäder-, Solar- und Energietechnik vor.

Terrassengestaltung, Schimmelpilzbeseitigung, Klimaanlagen, Fenstertechnik und Kunstschmiedetechnik - es ist für jeden etwas dabei. Auch Wohnwelten. Etwa am Stand des Rheinberger Möbelhauses Gottwald. Stephan Geißler ist Experte für Boxspringbetten und freut sich über jeden Besucher, der seinen Rat zu schätzen weiß. "Boxspringbetten haben eine deutlich bessere Liegequalität als andere Betten", so Geißler.

Mit Bürgermeister Frank Tatzel, dem Technischen Beigeordneten Dieter Paus und Wirtschaftsförderer Thomas Bajorat folgten gestern auch drei Vertreter der Stadt Rheinberg der Einladung zur Messe. Die "Bauen-Wohnen-Renovieren-Modernisieren" sei eine der größten Messen in Rheinberg, hob Tatzel hervor. Dass sie die Menschen anzieht, wurde gestern früh deutlich: Bereits am Vormittag waren nahezu alle Parkplätze belegt.

Quelle: RP