Kultur-Kalender: Rock, Gregorianik und etwas zum Lachen

Hardcore im Rheinberger Zuff, Rock im Bürgerzentrum Alpsray, Orgelmusik im Xantener Dom, gregorianische Klänge in der evangelischen Kirche Alpen, Kabarett im Vierbaumer Adler: Der Kultur-Kalender ist bunt gemischt.

Hardcore-Fans aufgepasst: "Es wird auf jeden Fall laut", versichert Zuff-Mitarbeiter Sebastian Sturm mit Blick auf fünf Bands, die am Samstag, 21. Januar, von 19.45 Uhr bis Mitternacht im Rheinberger Jugendzentrum an der Xantener Straße 99 ordentlich Stimmung machen wollen. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Dieses Mal findet das Konzert im Zuff-Café statt. Die Band "Remained" eröffnet den Abend; die Mitglieder kommen aus verschiedenen nordrhein-westfälischen Städten und sind vor allem im Genre Hardcore bekannt. Auch die weiteren Bands spielen hauptsächlich Hardcore: "Never Grown Up" aus Geldern, "Second Sight" aus Dortmund, "Hostile" aus Alpen und als Headliner "Peace of Mind", eine vierköpfige Band aus Süd-Thüringen. Der Eintritt kostet sieben Euro.

U2fly ist eine U2-Tribute-Band, die sich dem Originalsound der irischen Rocker verschrieben hat. Am Samstag, 21. Januar, servieren die Musiker im Bürgerzentrum "Medley" in Alpsray (Alsprayer Straße 102) den Sound der Band aus Dublin. Im Gepäck haben die Musiker das bekannte U2-Repertoire und alle Welthits vom 1980-er Album "Boy" bis hin zum aktuellen Release "Songs of Innocence". Der Eintritt kostet zehn Euro.

Werke von Sweelinck, Bach, Schumann, Widor und Liszt stehen auf dem Programm eines Orgelkonzertes am Sonntag, 22. Januar, um 16.30 Uhr im Xantener Dom. Solist ist Domkantor Matthias Zangerle. Am Ausgang wird eine Kollekte gehalten.

Bei seinen europaweiten Konzerten löst das Vokalquartett "Gregorian Voices" regelmäßig emotionale Reaktionen aus. In schlichte Mönchskutten gekleidet, erschafft der achtköpfige Männerchor aus dem bulgarischen Sofia durch beeindruckende Präsenz und glockenklare Stimmen eine mystische Atmosphäre, die gerade in Kirchen raumgreifend ist. Am Sonntag, 22. Januar, wollen die "Gregorian Voices" unter der Leitung von Georgi Pandurov um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Alpen das Publikum mit gregorianischen Chorälen, orthodoxen Gesängen und Madrigalen begeistern. Veranstalter des Konzertes ist der Musik- und Literaturkreis. Die noch gut 70 Karten (19,90 Euro) gibt es nur noch an der Abendkasse, teilte der Musikkreis jetzt mit. Kinder bis neun Jahre haben freien Eintritt, Behinderte mit Merkzeichen B im Ausweis zahlen den vollen Preis, der Eintritt für die Begleitperson ist aber frei.

Wenn Özcan Cosar die deutschen und türkischen Befindlichkeiten unter die Lupe nimmt, geht's richtig lustig zu. Da darf hemmungslos gelacht werden. Als Stuttgarter, der seine Wurzeln am Bosporus und ursprünglich Zahnarzthelfer gelernt hat, steht er mit 30 Jahren mitten in seinem bunten, interkulturell geprägten Leben und bringt auf die Bühne, was er zwischen Kehrwoche und Beschneidung erlebt, erfahren und zu hören bekommen hat. Am Sonntag, 22. Januar, macht er dies um 20 Uhr im Schwarzen Adler an der Baerler Straße in Vierbaum, und als Mehrfachbegabter macht er das auf seine ganz eigene, höchst lebendige Art: Mit Beobachtungsgabe und Humor, mit Schauspiel und Tanz, mit Gesang und Gitarrenspiel, mit Spontanität und Kreativität. Karten (17 Euro plus Gebühr) gibt es am Adler-Tresen. www.schwarzer-adler.de

