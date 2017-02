später lesen Rommerskirchen Bushaltestelle weicht Rettungswache FOTO: L. Berns FOTO: L. Berns Teilen

Im April soll die Bushaltestelle an der B 477 am Feuerwehrgerätehaus 20 Meter nach Norden versetzt werden. Sie macht Platz für den Neubau der Rettungswache. So erhalten die Schüler und anderen Passagiere auch mehr Warte-Platz. Von Carina Wernig