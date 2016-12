Rommerskirchen: Das Jahr 2016 in Rommerskirchen

Konstruktives und Kurioses, aber auch Kritisches und ein wenig Knatsch - all das hielten die zurückliegenden zwölf Monate in der Gemeinde bereit. Größere Projekte wie schnelles Internet und Kita-Neubau nahmen Fahrt auf. Von Stefan Schneider

Eine Ratssitzung unter Polizeischutz: Dieses bedrückende Szenario wurde Ende Januar in Rommerskirchen traurige Realität. Nachdem ein Rommerskirchener über Facebook massiv gegen den Bau eines Hauses, in dem auch Flüchtlinge untergebracht werden sollten, Front gemacht und auch Bürgermeister Martin Mertens persönlich angegangen hatte, waren drei Beamte und Mitarbeiter des Ordnungsamtes bei der Sitzung vor Ort, in der über das Haus diskutiert wurde. Ein Zwischenrufer beleidigte Mertens und musste daraufhin den Saal verlassen. Er wurde später zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden - wegen der Beleidigung und weil er später in einem Bus in Grevenbroich zwei Männer attackiert hatte.

Das Thema Flüchtlinge beschäftigte die Gemeinde das ganze Jahr über. Wobei es oft Positives zu berichten gab. Migranten halfen in der Gemeindeverwaltung und im Bauhof, machten beim Frühjahrs-Putztag mit und engagierten sich bei der Tafel. Kurz vor Weihnachten setzten schließlich einige von ihnen gemeinsam mit Rathausmitarbeitern ein Zeichen gegen den Hass, nachdem es auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin den verheerenden Anschlag gegeben hatte.

Auf den großen Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder reagierte die Gemeinde mit dem Bau der neuen Kindertagesstätte am Gorchheimer Weg, die im August eröffnet wurde. Es ist die sechste kommunale Einrichtung dieser Art in Rommerskirchen, hinzu kommen drei in kirchlicher Trägerschaft.

Für weitere Neubau-Projekte ist der Weg bereitet. Zum Beispiel für die Rettungswache, die an das Feuerwehrgerätehaus in Butzheim angegliedert werden soll. Die Arbeiten für das voraussichtlich 1,3 Millionen Euro teure Projekt sollen im März beginnen und im Idealfall Ende 2017 abgeschlossen sein. Sehr begehrt ist Wohnraum in der Gemeinde. Das führte erneut zu der Kuriosität, dass potenzielle Grundstückskäufer im Rathaus campierten und übernachteten, um eines der begehrten Areale im Neubaugebiet Steinbrink zu ergattern. Dort gehen die Bauarbeiten bald richtig los.

Verkehr Schriftlich hat die Gemeinde seit Oktober, dass die Umgehung der Bundesstraße 59 (B 59n) zeitnah verwirklicht wird. Die Baugenehmigung wurde erteilt. Die neue Straße soll Sinsteden vom Verkehr entlasten und das Gewerbegebiet besser an die Autobahnen anbinden. Ebenfalls erfreulich: Die Bundesstraße 477 n wurde im Juli als "vordringlicher Bedarf" eingestuft, was die Umsetzung beschleunigen dürfte. Die Trasse soll vor Anstel in Höhe Kläranlage verschwenken und hinterm Bahndamm verlaufen. Umfahren werden Anstel, Frixheim, Butzheim, Eckum sowie ein Teil Rommerskirchens.

Gut vorangekommen ist die Verwaltung beim schnellen Internet. 2017 soll die flächendeckende Versorgung erreicht werden, kündigte Wirtschaftsförderin Bele Hoppe an. Das soll möglichst auch für abgelegene Ortschaften und Höfe gelten.

Einen Führungswechsel gab es bei der Freiwilligen Feuerwehr. Der Butzheimer Werner Bauer trat die Nachfolge von Thorsten Nießen an. Nießen war der Meinung, dass die Schutzziele des neuen Brandschutzbedarfsplans für Ehrenamtler kaum zu erreichen sind und hatte seinen Rücktritt erklärt.

