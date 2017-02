Solingen: Karnevalisten trotzen schlechtem Wetter

Mehrere hundert Narren starteten gestern am Walder Schlauch traditionell in die nun folgenden tollen Tage. Von Martin Oberpriller

Die grauen Wolken hatten sich bereits am frühen Morgen bedrohlich über Solingen zusammengezogen. Doch die durch und durch trüben Wetteraussichten taten der guten Stimmung am Walder Schlauch am Ende keinerlei Abbruch. Mit der traditionellen Karnevalsparty sind die Narren gestern Vormittag auch in der Klingenstadt in die heiße Phase der fünften Jahreszeit sowie in den diesjährigen Straßenkarneval gestartet.

Mehrere hundert Möhnen samt Anhang waren zuvor nach Wald gekommen, wo sich Oberbürgermeister Tim Kurzbach einmal mehr tapfer - aber zuletzt wie immer erfolglos - gegen die Übernahme des Rathauses durch die Karnevalisten zur Wehr setzte. Um 11.11 Uhr war der Widerstand des OB jedenfalls gebrochen. Aus den Händen des Stadtoberhauptes ging der Rathausschlüssel an das Prinzenpaar Danni I. und Jochen I. - wobei Kurzbach bei dieser Gelegenheit mit einem Lachen betonte, die Karnevalisten erhielten somit auch alle Schulden der Stadt.

Was durchaus einen Sinn machen könnte, haben die Jecken - im Gegensatz zu den Verantwortlichen in der Verwaltung - doch noch lange nicht die meisten Wertgegenstände verkauft. "Die Möhnen sind das Tafelsilber Solingens", sagte Willi Weber, der von der großen Bühne der Solinger Morgenpost wie in den Vorjahren wieder gekonnt durch das Programm führte.

Über mehrere Stunden feierten die Karnevalisten rund um den Walder Schlauch, wo verschiedene Künstler, darunter die Ehrengarde der Tanzformation Schiwa, die Tanzgarde Rot-Weiß Klingenstädter, Tanzmariechen sowie weitere Künstler, für ausgelassene Stimmung sorgten. Derweil zog Joachim Junker, Vorsitzender des Festausschusses Solinger Karneval (FSK), schon einmal ein positives Zwischen-Fazit. "Das ist ein richtig gelungener Auftakt in den Straßenkarneval", resümierte der FSK-Chef am Nachmittag auch mit Blick auf den angekündigten, dann aber großteils an Solingen vorbeiziehenden Sturm.

"Ganz ehrlich, am Morgen hatte ich schon das eine oder andere Mal auf die aktuellen Wetterberichte geschaut", gab Joachim Junker mit einem Schmunzeln zu. Um dann aber sofort die "Marschrichtung" für die folgenden Tage auszugeben. "Die Prognosen sind so, dass der Sturm am Wochenende abflaut", sagte der FSK-Vorsitzende, der zudem darauf bauen kann, dass die Solinger Jecken schon immer hart im Nehmen waren. Frei nach dem Motto der Session: "Wederkapriolen blewen us gestohlen".

