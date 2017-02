Schüsse, die durch die Luft peitschten, eine wüste Schlägerei und ein Auto, das mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort wegfuhr - einige Bewohner in der Remscheider Innenstadt sind am frühen Donnerstagabend Zeugen einer dramatischen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen geworden. Von Martin Oberpriller

Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, wurde bei der Schießerei, an der unter anderem auch ein 39-jähriger Mann aus Solingen beteiligt war, zwar niemand ernsthaft verletzt. Dennoch nehmen die Beamten den Vorfall sehr ernst. Denn bislang sind zu den Hintergründen der Auseinandersetzung noch keinerlei Details bekannt.

Fest steht augenblicklich lediglich, dass der 39-Jährige am Abend gegen kurz vor 18 Uhr in einem Audi mit Solinger Nummernschildern vor einem Haus an der besagten Straße am Südrand der Remscheider City gewartet hatte. Was offensichtlich dazu führte, dass sich nach einer Weile mehrere Personen dem Fahrzeug näherten und dabei mit einer Pistole wild in die Luft schossen.

Polizei nahm 39-Jährigen fest

Anscheinend entwickelte sich anschließend eine Schlägerei, in deren Verlauf die Waffe zu Boden fiel. Kurz darauf vernahmen Zeugen dann noch einmal Schüsse, ehe der Solinger schließlich sein Heil in der Flucht suchte. Weit kam er aber nicht. Denn schon wenige Minuten später konnte ein Polizist den 39-Jährigen stoppen, wobei sich der Verdächtige widerstandslos festnehmen ließ.

Derweil trafen zusätzliche Einsatzkräfte am Tatort ein, wo die anderen Beteiligten inzwischen allerdings ebenfalls das Weite gesucht hatten. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos, während der festgenommene Solinger zu der Schießerei vernommen wurde. Bei ihm im Auto wurde zudem die Waffe gefunden, von der gestern allerdings noch nicht klar war, ob sie ihm gehörte.

Da weder Flucht- noch Verdunklungsgefahr bestand, wurde der Solinger am Donnerstagabend wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Verfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Die weiteren Täter sind nach wie vor flüchtig. Zwei von ihnen sollen 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von sportlicher Statur sein. Die Männer haben kurze blonde, an der Seite rasierte Haare.

Quelle: RP