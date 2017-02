Bergischer HC: BHC legt zwei Punkte im Kellerduell nach

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Leiter der Lokalredaktion in Solingen

Nicht ein einziges Mal hat das Team von Sebastian Hinze zurückgelegen. "Wir haben trotzdem viele Phasen gehabt, wo man die Unsicherheit noch gemerkt und gesehen hat, dass die Selbstverständlichkeit nicht da war", bilanzierte der BHC-Trainer. Genau in diesen Phase habe der Gegner seinem Team geholfen.

Entscheidend setzten sich die Bergischen zehn Minuten nach Wiederbeginn ab, als Keeper Björgvin Gustavsson beim Stand von 19:16 eine Flugeinlage auspackte und Bogdan Criciotoiu zum 20:16 (40.) nachlegte. In der Folge machte Gustavsson seinen Kasten weitestgehend dicht - etwa mit seinem gehaltenen Siebenmeter von Nico Büdel.

Die 2480 Zuschauer in der Klingenhalle sorgten in der Schlussphase für die Stimmung, die in schwierigen Situationen den entscheidenden Antrieb geben sollte. Nachdem die Coburger beim Stand von 25:27 (57.) noch einmal bedrohlich nah gekommen waren, stellten Jan Artmann und Moritz Preuss mit ihren Treffern den Heimsieg sicher.