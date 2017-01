Tönisvorst: Das Päckchen in der Wunschfiliale

Annemarie Brocker möchte künftig nicht mehr bis Krefeld laufen, um ein Päckchen von DHL abzuholen. Mit einer einfachen Registrierung im Internet lässt sich das machen, verspricht die Deutsche Post. Von Stephanie Wickerath

Annemarie Brocker ist meistens zu Hause, wenn sie weiß, dass der Paketdienst DHL der Deutschen Post ein Päckchen für sie liefert. Manchmal aber ist die 84-Jährige just in dem Moment unterwegs, in dem der Paketbote kommt. "Und dann finde ich einen Zettel im Briefkasten, auf dem steht, ich soll mein Paket in der Filiale Krefeld-Forstwald an der Plückertzstraße abholen", erzählt die Seniorin. "Dabei wohne ich doch auf St. Töniser Gebiet, und die Filiale an der Ringstraße in St. Tönis ist auch nur einen Kilometer weit weg, während ich zur Plückertzstraße doppelt so weit laufen muss."

Weil Annemarie Brocker kein Auto hat und seit einem Sturz auch nicht mehr mit dem Fahrrad fährt, macht die Entfernung für die 84-Jährige einen großen Unterschied. "Ich möchte meine Pakete künftig lieber in St. Tönis abholen, da habe ich öfter zu tun und kann das miterledigen." An wen die Seniorin sich mit ihrem Anliegen wenden kann, weiß sie nicht. "Ich finde im Telefonbuch keine Service- oder Kundennummer von der Post", sagt Annemarie Brocker.

Britta Töllner, Pressesprecherin für den Niederrhein bei der Deutschen Post DHL, verweist auf das Internet. "Jeder Kunde kann sich unter der Adresse www.Paket.de kostenlos registrieren lassen und die Wunschfiliale, einen Wunschnachbarn oder auch einen Platz auf dem eigenen Grundstück angeben, wo der Paketdienst das Päckchen abstellen soll, wenn niemand zu Hause ist", informiert Töllner. Auch die Möglichkeit, das Paket zu einer Packstation liefern zu lassen, sei gegeben. "Das nutzen besonders Berufstätige gerne, weil die Ware an der Packstation 24 Stunden lang abgeholt werden kann, auch am Wochenende."

Annemarie Brocker braucht diesen besonderen Service nicht. "Mir ist schon damit geholfen, wenn ich das Päckchen in der St. Töniser Postfiliale abholen kann und nicht mehr bis nach Forstwald muss." Weil die Seniorin sich trotz ihres Alters gut im Internet auskennt, will sie sich jetzt unter Paket.de registrieren lassen und ihre Wunschfiliale angeben. "Wer keinen Internet-Anschluss hat, kann auch die Telefonnummer anrufen, die auf dem Abholschein steht", sagt Britta Töllner. Darüber könne ein zweiter Zustellwunsch vereinbart werden. "Das heißt, der Kunde muss gar nicht selber die Filiale aufsuchen, der Paketbote kommt einfach ein paar Tage später zur vereinbarten Zeit noch einmal mit dem Päckchen."

Warum Pakete und Päckchen für eine Tönisvorster Bürgerin überhaupt in einer Krefelder Filiale gelagert werden, weiß die Pressesprecherin auch nicht. "Es kann schon mal sein, dass in einer Filiale die Lagerkapazität erreicht ist, dann muss die Sendung natürlich in eine andere Filiale gebracht werden", liefert Töllner einen Erklärungsversuch.

