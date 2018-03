Bombe in Viersen ist entschärft

In Viersen ist die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Der Blindgänger wurde am Donnerstagvormittag im Stadtteil Dülken gefunden.

Um kurz vor 17 Uhr hat die Stadt mitgeteilt, dass die Bombe erfolgreich entschärft werden konnte. Der Blindgänger wurde am Donnerstagvormittag auf dem Gelände eines Betriebes an der Eintrachtstraße in Dülken gefunden.

Im Umkreis von 300 Metern um den Fundort herum mussten Anwohner ihre Häuser verlassen. Mehr als 3000 Menschen sind betroffen. Die Evakuierung der betroffenen Gebäude begann um 14 Uhr. Auch ein Kindergarten liegt in dieser Sicherheitszone, ebenso ein Seniorenheim. Die Stadt Viersen hat in der Sporthalle Löh am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium eine Sammelunterkunft eingerichtet.

In einem Umkreis von 500 Metern dürfen Anwohner und Anlieger die Gebäude für die Zeit der Entschärfung nicht verlassen. Außerdem sind die Straßen in der Sicherheitszone gesperrt. Betroffen sind insgesamt 3600 Mensche, teilt die Stadt Viersen mit. Der Busverkehr im betroffenen Bereich wurde eingestellt.

Polizei, Ordnungsdienst und der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf waren seit dem Vormittag vor Ort. Seit Montag war der Kampfmittelräumdienst in dem Areal aktiv, weil Luftbilder vermuten ließen, dass dort Bomben liegen. Um das zu prüfen und mögliche Gefahren auszuschließen, wurde der betroffene Bereich untersucht.

Dazu wurden in engen Abständen Löcher gebohrt. In diese ließen die Experten Sonden hinab. Die Sonden zeigen, ob sich unter der Oberfläche metallische Gegenstände verbergen. Die Anlieger wurden mit einem Brief über die Arbeiten informiert.

