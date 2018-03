später lesen Blindgänger in Viersen Bombenentschärfung ist für 15 Uhr geplant FOTO: Julia Zuew FOTO: Julia Zuew 2018-03-15T12:01+0100 2018-03-15T12:54+0100

In Viersen ist am Donnerstagvormittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Fundort im Stadtteil Dülken wird in einem Umkreis von 300 Metern evakuiert.