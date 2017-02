später lesen Wermelskirchen "Olé" und "Alaaf" bei Matinee von St. Michael im jecken Pfarrzentrum FOTO: jürgen moll FOTO: jürgen moll 2017-02-19T15:17+0100 2017-02-20T00:00+0100

"Wermelskirchen olé!" Mit durch spanische Flamenco-Klänge angehauchte Lieder aus eigener Feder nahmen "De Bröder" in altbekannter, gekonnter Manier das kommunalpolitische Geschehen in Wermelskirchen bei der Karnevalsmatinee der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß St. Michael im Pfarrzentrum an der Kölner Straße aufs Korn. Winfried und Erhard Miotk feierten im vergangenen Jahr nach 20 Jahren ein Bühnenjubiläum. Und bei der Programmgestaltung geht an der Familie Miotk sowieso kein Weg vorbei, denn Winfried fungierte auch als Sitzungs- bzw. "Matineepräsident" - und Beate Miotk trat als Bütttenrednerin "Hella Wahnsinn" auf.