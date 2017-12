später lesen Wermelskirchen Schüler schreiben Gedichte über Heimat 2017-12-26T15:46+0100 2017-12-27T00:00+0100

Heimat - was ist das eigentlich? Die Frage stellten sich Jugendliche aus Wermelskirchen. Ihre Antworten finden sich in Gedichtform in dem Gedichtband "Ja, ich weine", den der Caritas-Verband als Teil seiner Jahreskampagne "Zusammen sind wir Heimat" veröffentlichte. Von Johanna Schumacher