Szene: Musikalisches Fest im Eifgen trotzt dem schlechten Wetter

Spätestens zur besten Kaffee- und Kuchenzeit am Nachmittag - Engländer würden von "teatime" sprechen - war klar: Das erste Maifest der Kulturinitiative im Haus Eifgen ist gelungen. An Tischen, Stehtischen und Theken sammelten sich zu Spitzenzeiten etwa 150 Besucher in Gaststube und Hauptraum des Traditionshauses. Während sich die einen am Buffet mit von einigen Vereinsmitgliedern gespendeten Kuchen gütlich taten, genossen andere einen gediegenen Tropfen Wein. Eine Besucherin hätten die "Kult in Wk"-Macher allerdings doch gerne begrüßt: die Sonne. Angesichts des regnerisch-kalten Wetters am Mai-Feiertag musste das Fest komplett drinnen stattfinden - die geplante Nutzung des Biergartens fiel ins Wasser.