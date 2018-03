Schermbeck: Besuch bei Schermbecks Neubürgern

95 Haushalte besuchen Ehrenamtler der Kirchengemeinde St. Ludgerus in den kommenden Wochen. Von Helmut Scheffler

Ehrenamtliche Mitarbeiter der Kirchengemeinde St. Ludgerus haben mit dem Besuch der katholischen Neubürger begonnen, die im Verlauf des vergangenen Jahres nach Schermbeck gezogen sind.

Die Idee zur stärkeren Einbindung in das gemeindliche Leben war bereits in der vorletzten Wahlperiode des Pfarrgemeinderates (PGR) entstanden. "Wir haben damals Einladungen zum Fastenessen ausgesprochen", erinnert Regina Tenk an die vielen netten Begegnungen in der Aula des Marienheims, wenn zur Osterzeit Christen beider Konfessionen die ökumenischen Bestrebungen förderten und dabei gleichzeitig Kontakte zu Vertretern einzelner kirchlicher Verbände geknüpft wurden.

Einen zweiten wichtigen Schritt auf dem Weg einer stärkeren Einbindung von Neubürgern bot das Pfarrfest an. Seit dem Jahr 2011 wird ein weiterer Weg begangen. Regina Tenk und Birgit Thiemann konnten mehr als ein Dutzend Männer und Frauen gewinnen, die bereit sind, Hausbesuche zu unternehmen. Die Kommunalgemeinde hat der Kirche die Adressen von 95 katholischen Haushalten genannt, die im vergangenen Jahr nach Schermbeck zogen.

Zum Besucherteam von St. Ludgerus gehören Regina Tenk und Birgit Thiemann ebenso wie Margret Warich, Camilla Amoriello, Marlies Wieschus, Heinz Geurts, Christine Wolf, Bernd Platzköster, Gisbert Paßmann, Ludwig und Renate Stenkamp, Christina Geurts, Ulla Bitter, Elfriede Timmermann, Marietheres Stenert, Silvia Konze, Maria Jöhren, Regine Hagedorn und Ellen Wehland.

In den nächsten Wochen sollen diese Neubürger besucht werden, um mit ihnen über die Kirchengemeinde St. Ludgerus und ihre zahlreichen Angebote für Personen aller Altersstufen zu plaudern. Beim Hausbesuch wird den Neubürgern ein sechsseitiges Faltblatt überreicht. Es listet die Gottesdienstzeiten ebenso auf wie die Öffnungszeiten der Pfarrbücherei, des Eine-Welt-Kreises und der Kleiderkammer. Zahlreiche Telefonnummern ermöglichen den Kontakt zu den Geistlichen der Kirchengemeinde, zum Pfarrbüro, zum Kirchenvorstand, zum Pfarrgemeinderat und zum Familienzentrum.

Für den Fall, dass ein Neubürger einen Hilfsdienst wie Pfarr-Caritas, Essen auf Rädern oder Sterbebegleitung in Anspruch nehmen möchte, kann er dem Faltblatt die Namen und Telefonnummern entnehmen. Die Kirchengemeinde bietet für große und kleine Pfarreimitglieder Gruppen an. Messdiener, Pfadfinderstamm, Jugendchor, Taizé-Kreis und Katholische Landjugendbewegung wenden sich speziell an den Gemeindenachwuchs. Das Angebot für Erwachsene reicht von den Landfrauen und der Frauengemeinschaft über KAB, Kolpingsfamilie und Kirchenchor "Cäcilia" bis hin zu Gruppen für Senioren. Das Faltblatt gibt zudem einen Überblick über die Partnerschaft mit San Cristóbal sowie über die Unterstützung von Pater Wein und "Las Torres".

Unter www.sankt-ludgerus.de bietet die Homepage weitere Informationen.

Quelle: RP