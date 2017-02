Hamminkeln: Landwirtschaftliche Flächen deutlich teurer

Ein Gutachterausschuss nennt aktuelle Quadratmeterpreise für den Wohnbau. Der Preisanstieg für landwirtschaftliche Flächen ist erheblich. Die Kosten für Gewerbeflächen veränderten sich kaum. Von Thomas Hesse

Der Immobilienmarkt boomt bekanntlich, aber die Auswirkungen auf Stadt und Land sind unterschiedlich. Jetzt hat der Gutachterausschuss für die Grundstückswerte im Kreis Wesel die Daten für 2016 ausgewertet. Es gab mehr Kaufverträge als im Jahr davor und sowohl Geld- als auch Flächenumsatz sind gestiegen - kreisweit wurden insgesamt 2571 Grundstückskaufverträge registriert. Das sind rund vier Prozent mehr als im Jahr zuvor. Auch in Hamminkeln wird verstärkt gebaut. Dabei bleiben die durchschnittlichen Grundstückspreise für Wohnbau aber stabil. Anders ist es bei den landwirtschaftlichen Flächen.

So sehen die festgestellten Quadratmeterpreise für erschlossene Grundstücke in den einzelnen Dörfer Hamminkelns und für besondere Lagen aus: Hamminkeln Geschäftslage 250 Euro; Hamminkeln Wohngebiete 165 bis 175 Euro; Dingden Geschäftslage 195 Euro; Dingden Wohngebiete 170 bis 190 Euro; Mehrhoog 125 bis 135 Euro; Loikum/Brünen 120 bis 125 Euro; Ringenberg 105 bis 115 Euro und Wertherbruch 100 Euro.

"Weiterhin in großer Anzahl finden Verkäufe von landwirtschaftlichen Nutzflächen (Ackerland/Grünland) statt. Der Grundstücksmarkt ist hier weiter stark unter Druck", heißt es zudem in dem Bericht. Bei rund 90 Kaufvorgängen sei erneut ein deutlicher Preisanstieg festzustellen, der im Durchschnitt aller Bodenrichtwertzonen - davon gibt es im ländlichen Hamminkeln fünf - bei etwa vier Prozent liegt. In einzelnen Zonen wurde sogar bis zu 15 Prozent Erhöhung verzeichnet. Das Fazit der Gutachter: "Anhand der vorliegenden Kauffälle ist festzustellen, dass für Ackerland meist mehr als für lagemäßig vergleichbare Grünlandflächen gezahlt wurde. Insgesamt wurden sowohl bei Ackerland als auch bei Grünlandflächen besonders große zusammenhängende Flächen mit Zuschlägen bedacht."

Zu den Gewerbegrundstücken in Hamminkeln heißt es: "Der Teilmarkt der gewerblichen Grundstücke hat sich kaum verändert. Dementsprechend blieben auch die vom Gutachterausschuss beschlossenen Bodenrichtwerte für Gewerbegrundstücke größtenteils unverändert."

Im Wohnungsbau besonders nachgefragt waren Reihenhäuser und Doppelhaushälften in der Preisklasse zwischen 150.000 und 250.000 Euro. Das schlug sich auf die Preisentwicklung nieder, die um bis zu acht Prozent nach oben rauschten. Laut Gutachtern gab es bei den Ein- und Zweifamilienhäusern im Vergleich zum Vorjahr aber keinen Preisanstieg.

Sowohl der Geld- als auch der Flächenumsatz sind kreisweit 2016 gegenüber 2015 angestiegen, stellen die Gutachter fest. Der Geldumsatz stieg kreisweit um 16 Prozent von 404 Mio. Euro auf 468 Mio. Euro an. Der Flächenumsatz in allen Städten und Gemeinden zusammengenommen ist um 13 Prozent von 737 auf 833 Hektar gestiegen. Bei den Kaufverträgen war der Zuwachs bei den bebauten Grundstücken am größten. Einen leichten Anstieg gab es bei unbebauten Grundstücken. Beim Wohnungseigentum blieb die Zahl der Verträge gleich.

Die Bodenrichtwerte aller Bodenrichtwertzonen können ab Anfang März unter www.boris.nrw.de eingesehen und auch kostenlos heruntergeladen werden.

