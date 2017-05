später lesen Sänger Büdericher Chor mit großen Zielen 2017-05-04T18:32+0200 2017-05-05T00:00+0200

Im Adolph-Clarenbachhaus in Büderich hat jetzt der Chor Cantemus getagt. In ihrem Bericht zur Jahreshauptversammlung blickte die Schriftführerin Hannelore Zochert auf das vergangene Jahr mit vielen Erlebnissen und Auftritten sowie dem letzten Konzert zurück. Danach gab der Chorleiter Hans Heinrich Struberg einige Erläuterungen zu dem nächsten geplanten großen Event des Chores, das am 2. Weihnachtstag stattfinden soll. Es ist die Messe de Minuit pour Noel von Marc Antoine Charpentier. Unterstützt wird der Chor hierbei von dem Streicher-Ensemble des Bernd Erich Brinkmann.