Als Bäckermeister Thomas Dams im November 2015 seine Backwerkstatt vor den Toren Wesel-Büderichs eröffnete, war das ein Meilenstein. Heute hadert er mit der Stadt, weil die Zufahrt zu dem Gelände noch immer nicht fertig ist. Kunden und Lieferanten kommen nur schlecht zu seinem Geschäft. Von Fritz Schubert

1,3 Millionen Euro hatte der Mann aus dem Weseler Stadtteil Ginderich in das Café im Tank & Rast-Komplex an der neuen Büdericher Umgehung investiert. Seitdem hat er zwar geschäftlich seine Planzahlen erreicht. Aber so richtig glücklich mit der Entwicklung des Standortes ist der Filialist nicht. Denn baulich ist aus seiner Sicht vieles noch ein Provisorium, für das er die Stadt Wesel in der Verantwortung sieht.

Im Mittelpunkt der Kritik des Bäckers steht die Zu- und Ausfahrt. Das Niveau der Rampe liege immer noch viel zu tief, als dass es zur Spange zwischen der Ampel an der B58n und der alten B58 Richtung Büderich passen würde. Dams stellt fest, dass beispielsweise für Fahrer eines Normal-Pkws die Sicht wegen der Leitplanken bei der Ausfahrt eingeschränkt ist.

FOTO: Fritz Schubert

FOTO: Fritz Schubert

Lkw und Gespanne setzen auf

Gerade ältere Kundschaft könnte damit Probleme haben. Andererseits hätten an anderer Stelle Gespannfahrer - zum Beispiel Marktbeschicker - ihre Not, würden oft mit ihren Anhängern aufsetzen. Gleiches gelte für Lkw mit Aufliegern. Die Schrammen im Asphalt an der Abfahrt vom Tankstellenplateau auf die provisorische Straße zur Spange sind tief.

FOTO: Fritz Schubert

FOTO: Fritz Schubert

Zum Thema Zufahrt gehört für Dams auch der Ausbau der Zuwegung zu seiner Backwerkstatt samt Wendekreis auf halber Strecke. Der sei für Lkw gar nicht ausgelegt und folglich ramponiert. Poller sind schon beschädigt.

Zum Konzept des Cafés gehört es, auch für Radfahrer interessant sein zu wollen. Um diese überhaupt auf Umwegen dorthin lenken zu können, hat Dams selbst insgesamt sechs Hinweisschilder aufgestellt und am Ende eine lange Gummimatte zum Café-Parkplatz ausgelegt. Denn von der Rheinbrücke oder dem linksrheinischen Deich kommenden Radlern erschließt sich die Führung - über den Perricher Weg und einen Pfad durch den Acker von der Rückseite heran - nicht von selbst. Überdies, so Thomas Dams weiter, sei auch ein versprochener Frequenzbringer wie McDonald's bislang nicht gekommen.

FOTO: Fritz Schubert

FOTO: Fritz Schubert

Dams möchte Problem lösen

Toll fanden der Gindericher und seine Gäste die Wildblumenwiese, die der städtische Betrieb ASG vor zwei Jahren entlang der B58n angelegt hatte. Die Freude war kurz, denn die Fläche verkam in der Folge, ist jetzt vom ASG wieder eingesät worden. 500 Euro kostet das pro Jahr. Dams möchte sich gern daran beteiligen, wie er auch sonst bei der Lösung von Problemen erfinderisch ist. Etwa weil der Landesbetrieb Straßen NRW bei Werbungsfragen strikte Vorgaben macht. Fahnenmasten sind erlaubt, aber keine Fahnen.

So gibt es statt verbotener fester Werbung einen großen, aufblasbaren Bäcker, der aufs Café aufmerksam macht und auch wieder in sich zusammenfällt. Dams denkt daran, die Figur zur Abwechslung mal durch einen Motorradfahrer zu ersetzen. Dams, Herr über 120 Beschäftigte in neun Filialen in Wesel, Xanten, Alpen und Rheinberg, arrangiert sich mit den Gegebenheiten, erwartet aber trotzdem, dass die Stadt was tut.

Stadt kennt die Problematik

Im Rathaus ist die Problematik natürlich bekannt, aber offenbar nicht so schnell lösbar. Wie Fachbereichsleiter Martin Prior und Teamleiter Gottfried Brandenburg auf Anfrage unserer Redaktion erklären, kann der Endausbau der Straße erst erfolgen, wenn die Bebauung abgeschlossen ist. Noch sei aber etwa ein Viertel der nutzbaren Fläche frei. Heißt übersetzt: Kommt ein weiteres Unternehmen hinzu, kann nach dessen Hochbauarbeiten auch das ganze Werk vollendet werden.

Es sei, so Brandenburg, zwar überlegt worden, ob mit Anflicken die Zufahrtssituation vorübergehend verbessert werden könnte, doch sei das auch eine Frage des Aufwands. Auch Prior sieht die missliche Lage, "im Grunde eine Dauerbaustelle vor der Nase" zu haben. Allerdings gebe es auch Baugebiete, deren Straßenendausbau erst nach 30 bis 40 Jahren gemacht werden könne.

Quelle: RP