Kreis: Mit Landesgeldern werden in der Region Straßen saniert

Wesel (RP) Die Landesregierung in Düsseldorf hat jetzt das neue Landesstraßenerhaltungsprogramm veröffentlicht. Der Weseler SPD-Landtagsabgeordnete Norbert Meesters zeigte sich naturgemäß sehr zufrieden. "Das neue Landesstraßenerhaltungsprogramm setzt erneut eine Rekordmarke. In diesem Jahr stehen 127,5 Millionen Euro für die Reparatur des Landesstraßennetzes zur Verfügung. Damit wird der letztjährige Rekord in Höhe von 115,5 Millionen Euro nochmals erheblich übertroffen. Auch unsere Region profitiert vom Erhaltungsprogramm", ist Meesters überzeugt.

Ein Teil des Geldes fließt in die folgenden Maßnahmen: Im Verlauf der L 1 in Hünxe werden in diesem Jahr 270.000 Euro für die Bauwerkserneuerung am Wesel-Datteln-Kanal und die Sanierung der Lippebrücke investiert. Für die Deckensanierung im Verlauf der L 4 in Voerde-Mehrum werden in den nächsten Monaten 100.000 Euro in den 700 Meter langen Bauabschnitt investiert. Der Radweg an der L 104 in Schermbeck an der Maasenstraße wird auf einer Länge von 788 Metern für 300.000 Euro saniert. Für die Fahrbahnsanierung an der L 463 Hünxe - Schermbeck/Gahlen (L107 - L1) über eine Strecke von drei Kilometer stehen 1,2 Millionen Euro bereit.

Quelle: RP