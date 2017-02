später lesen Tennis Sonsbecker Herren 30 steigen auf 2017-02-22T22:12+0100 2017-02-23T00:00+0100

Der TC Sonsbeck stellt in der kommenden Wintersaison erstmalig ein Team in der Zweiten Verbandsliga. Die Herren-30-Mannschaft hat den direkten Durchmarsch geschafft: Als Aufsteiger der Bezirksliga beendet das Team nach sechs Siegen und einem Unentschieden die Winterrunde als Tabellenerster. "Der Aufstieg in die Verbandsliga ist eine einmalige Sache und das Highlight einer sehr guten Wintersaison", sagt Alexandra Schwillo, Sportwartin des TC Sonsbeck. Das Foto zeigt (hinten von links): Achim Ewert, Stephan Hartmann, Tim Kollert, Dominik Schütz, (vorn von links) Thomas Luyven, Fabian Abel und Benedikt Giesbers . Es fehlt Tim Scheuvens. Foto: privat