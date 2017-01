später lesen Top 10 Rheinland Der Müngstener FOTO: Stephan Köhlen FOTO: Stephan Köhlen Teilen

Das Erlebnis dauert kaum mehr als zwei Minuten, dann hat die S-Bahn "S 7" über die Müngstener Brücke auch schon die andere Höhenseite der Wupper erreicht. Wer nicht genug bekommen kann vom fantastischen Ausblick, der löst ein VRR-Tagesticket, steigt einfach auf Solinger Seite in Schaberg beziehungsweise auf Remscheider Gebiet in Güldenwerth aus und nimmt den nächsten Zug in Gegenrichtung.