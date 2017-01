später lesen Top 10 Rheinland Winterwelt Meerbusch Teilen

Zum Eislaufen steht auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz eine 300 Quadratmeter große Bahn zur Verfügung. Dort können vor Ort Schlittschuhe in den Größen 27 bis 48 ausgeliehen werden. Zur Winterwelt gehört darüber hinaus auch eine gemütliche Almrausch-Hütte direkt neben der Eisbahn, die Schutz vor Wind und Regen bietet. Und natürlich kommen in der Winterwelt auch die üblichen Leckereien und Dekorationsartikel in der benachbarten Budenstadt nicht zu kurz.