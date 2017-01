Propellerflugzeug stürzt vor tausenden Zuschauern in Fluss

Ein tödlicher Flugzeugabsturz hat sich in Australien vor den Augen tausender Zuschauer einer Flugschau ereignet. Der Pilot und seine Lebensgefährtin kamen bei dem Unglück ums Leben.

Ein Leichtflugzeug mit zwei Insassen überflog am Donnerstagnachmittag einen Fluss im westaustralischen Perth, als es vor den erschrockenen Zuschauern plötzlich mit einem Sturzflug ins Wasser stürzte. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kamen der 52-jährige Pilot und seine 30-jährige Lebensgefährtin ums Leben.

Flugschau zum australischen Nationalfeiertag

Die Opferzahl hätte angesichts der vielen Menschen, die sich in der Nähe aufhielten, aber deutlich höher sein können: "Gott sei Dank stürzte es ins Wasser - das war einer meiner ersten Gedanken", sagte Stephen Brown von der Polizei von Westaustralien. Das Flugzeug sei in eine völlig freie Wasserfläche gestürzt. "Nicht weit entfernt am Ufer standen tausende Menschen. Und weiter westlich waren ziemlich viele Leute auf ihren Booten."

Das Flugzeug - ein zweimotoriges Amphibienflugzeug vom Typ Grumman G-73 Mallard - nahm an einer Flugschau anlässlich des australischen Nationalfeiertags teil. Ein anschließend geplantes Feuerwerk wurde nach dem Unglück abgesagt. Die Veranstalter hatten insgesamt 300.000 Zuschauer erwartet.

Unfallursache unklar

Der Augenzeuge Ray Johnston berichtete, er habe nahe dem Ufer gesessen, als er plötzlich ein sehr lautes Motorengeräusch gehört habe. "Es klang nicht gut, und dann sah ich, wie das Flugzeug im Sturzflug aufs Wasser zusteuerte." Als es auf dem Wasser aufschlug, sei das Flugzeug "anscheinend in zwei Teile zerbrochen", sagte Johnston. Dann sei es gesunken und nicht wieder aufgetaucht.

Die Ursache für den Absturz war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Es seien Ermittlungen eingeleitet worden, sagte Brown: "Es war vielleicht einfach ein tragischer Unfall".

(klik/AFP)