Lawinenunglück in Italien: Retter empfangen keine Lebenszeichen von den Vermissten

Lawinenunglück in Italien

Nach dem Lawinenunglück in Italiens Erdbebenregion fehlt auch am Freitagmorgen jedes Lebenszeichen von den Dutzenden vermissten Hotelgästen.

Wie intensiv die Bergungskräfte ihre komplizierte Suchaktion zwischen Trümmern und Schnee in der Abruzzen-Gemeinde Farindola in der Nacht zum Freitag fortsetzen konnte, war am Morgen zunächst unklar.

Nach Medienberichten wurden am Donnerstag vier Leichen gefunden, der Zivilschutz bestätigte zwei Tote. Mindestens zwei Menschen überlebten das Unglück.

Die Bergungsmannschaften sehen sich mit mehreren Schwierigkeiten konfrontiert: Die einzige Straße zu dem Hotel ist wegen hohen Schnees nur schwer passierbar, das von den Schneemassen getroffene Gebäude ist einsturzgefährdet und es besteht die Gefahr, mit den Räumarbeiten eine neue Lawine auszulösen.

Sprecher des Einsatzes teilten mit, über Nacht sei eine breitere Spur in die eingeschneite Straße geräumt worden, so dass im Laufe des Tages schwerere Fahrzeuge das Hotel erreichen sollten, um die Arbeiten zu unterstützen.

"Mit jeder Stunde sinken die Hoffnungen, Lebende zu finden"

"Mit jeder Stunde sinken die Hoffnungen, noch jemanden lebend zu finden", sagte der Bürgermeister des Ortes, Ilario Lacchetta, laut Nachrichtenagentur Ansa. Auch für die Retter ist es ein Einsatz, der ihnen alles abverlangt. "Hier sind Personen, die am Rande des Möglichen arbeiten", sagte Curcio. Rund 135 Mann waren am Donnerstag bei Minustemperaturen an dem Hotel im Einsatz. Die Lawinenwarnstufe stand bei vier von fünf. In den Abruzzen hatte es seit Tagen geschneit, der Schnee lag teils meterhoch.

Augenzeugen sprachen von apokalyptischen Szenen. Die Gäste hatten offenbar nach den vier schweren Erdbeben am Mittwoch in der Eingangshalle des Hotels auf ihre Abfahrt gewartet. In dem Schneechaos verzögerte sich aber wohl die Ankunft des Räumfahrzeugs. Ein Bekannter eines Überlebenden hatte zudem erzählt, er habe einen Notruf abgesetzt, aber niemand habe ihm geglaubt.

Eine gewaltige Lawine hatte am Mittwoch das Vier-Sterne-Hotel Rigopiano nach einer schweren Erdbebenserie unter sich begraben. Die Wucht der Schneemassen riss einige Teile des Gebäudes mit. Nach Angaben des Hoteldirektors waren bis zu 35 Menschen in dem Gebäude in 1200 Metern Höhe. Auch mehrere Kinder wurden vermisst.

(felt/dpa/ap)