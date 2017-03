Seit Montag wird die 15 Jahre alte Lucy S. aus Breuna in Hessen vermisst. Die Polizei sucht mit einem Foto nach ihr. Die Beamten gehen davon aus, dass sie sich in Düsseldorf aufhält.

Die Eltern der Jugendlichen hatten sich am Montagabend an die Polizei in Wolfhagen in Hessen gewandt. Ihr Tochter sei gegen 20 Uhr mit dem Fahrrad von Zuhause weggefahren und danach nicht zurückgekehrt. Die Polizei fahndete daraufhin nach dem Mädchen, bislang aber ohne Erfolg.

Lucys Fahrrad wurde laut Polizei am Dienstag am Bahnhof in Warburg im Kreis Höxter gefunden. Die Polizei suchte dort vergeblich nach dem Mädchen. Inzwischen wurde das Handy von Lucy S. in Düsseldorf geortet. Die Düsseldorfer Polizei wurde deshalb in die Ermittlungen einbezogen.

Polizei vermutet Lucy in NRW

Die Polizei geht davon aus, dass Lucy ihr gewohntes Umfeld eigenständig verlassen hat und nach NRW gereist ist. Bislang sei unklar, ob sie in NRW möglicherweise in Kontakt mit anderen Personen steht.

Lucy S. ist laut Polizei 1,62 Meter groß, schlank und hat schulterlange, orange-blonde Haare. Die Polizei hat ein Foto von ihr veröffentlicht, das etwa anderthalb Jahre alt ist. Wie auf dem Foto trägt Lucy derzeit eine feste Zahnspange. Beim Verlassen des Hauses trug sie ihre schwarze Brille, ein beiges T-Shirt mit Rosenaufdruck, eine weinrote Sweatshirt-Jacke und eine dunkelblaue Jeanshose und schwarze Turnschuhe.

Die Polizei bittet um Hinweise. Sie werden unter der Telefonnummer 05692-98290 von der Polizei in Wolfhagen oder unter der Telefonnummer 0561 - 9100 vom Polizeipräsidium Nordhessen, aber auch an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen. Hinweise nimmt ausdrücklich auch die Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 8700 entgegen.

(lsa)