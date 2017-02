später lesen Bogotá Erdbeben-Serie erschüttert Lesbos Teilen

Eine Erdbebenserie hat gestern die Menschen auf der Insel Lesbos in der Ostägäis und der nahen türkischen Küstenregion von Troja in Angst versetzt. Das erste Beben hatte nach vorläufigen Messungen des Mittelmeer-Erdbebenzentrums eine Stärke von 5,2 und ereignete sich kurz vor 6 Uhr Ortszeit (5 MEZ). Es folgten acht weitere Beben, deren Stärke zwischen 3 und 3,9 lag. Um 13 und um 13.45 Uhr (12 und 12.45 MEZ) ereigneten sich zwei neue starke Erdstöße der Stärke 5,2 und 4,6, die erneut die Menschen in Angst versetzen. Schäden wurden den griechischen Behörden nicht gemeldet.