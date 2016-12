später lesen Berlin RTL sagt Serie über das Leben Hitlers ab Teilen

Twittern







Der Privatsender RTL plant keine Serie mehr über das Leben von NS-Diktator Adolf Hitler. "Wir haben aktuell sechs neue Dramaserien in der Pilotierung, denn unser Bedarf an eigenen exklusiven Serien ist groß", sagte Programmgeschäftsführer Frank Hoffmann in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Von der Hitler-Serie haben wir uns aber verabschiedet." Andere Projekte sollten den Vorzug bekommen: "Serien, die die Interessen unserer Zuschauer und die des Senders noch besser auf einen Nenner bringen."