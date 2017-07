später lesen Grevenbroich "Hitlergruß" zum Dienstantritt im Flüchtlingsheim 2017-07-04T19:12+0200 2017-07-05T11:21+0200

Weil er jeden Morgen zu Dienstantritt mit dem "Hitlergruß" vor einer kleinen Clown-Puppe salutiert haben soll, hat sich die Stadt Grevenbroich von einem langjährigen Mitarbeiter getrennt. Der Mann war als Hausmeister in einer Unterkunft beschäftigt, in der 130 Flüchtlinge untergebracht sind. Nach Angaben der Stadt war die Puppe so drapiert worden, dass ihre linke Hand ein Hitler-Bärtchen simulierte, der rechte Arm war zum "Hitlergruß" erhoben.