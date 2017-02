später lesen Model Viktoria Odintcova Shooting am Rand eines Wolkenkratzers FOTO: Screenshot: Instagram (viki_odintcova) FOTO: Screenshot: Instagram (viki_odintcova) 2017-02-17T07:33+0100 2017-02-17T12:35+0100

Vielen Menschen dürfte es kalt den Rücken herunterlaufen, wenn sie die Modelfotos von Viktoria Odintcova betrachten. Denn anstatt auf einem Catwalk posiert die 22-Jährige an lebensgefährlichen Orten – etwa in 300 Meter Höhe auf einem Wolkenkratzer in Dubai.

Marcel Romahn Redakteur Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Marcel Romahn (mro) ist Redakteur bei RP ONLINE. zum Autorenprofil schließen