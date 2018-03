später lesen Lemgo/Höxter Mehrere neue Studiengänge in Ostwestfalen-Lippe 2018-03-21T18:36+0100 2018-03-22T10:22+0100

Zum Wintersemester startet die Hochschule Ostwestfalen-Lippe einen neuen Bachelor rund um die Digitalisierung in der Landwirtschaft. In dem Studiengang Precision Farming (deutsch: "präzise Landwirtschaft") geht es etwa darum, wie sich durch Datenanalyse das Bestellen der Felder optimieren lässt. Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester, teilt die staatliche Fachhochschule mit. Ebenfalls zum Wintersemester 2018/19 bringt sie den Bachelor Freiraummanagement an den Start.