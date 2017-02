Stichwort: Backpfeife

Wohl noch einige Wünsche werden an Frank-Walter Steinmeier gerichtet werden, ehe er im März auch offiziell das Amt des Bundespräsidenten übernimmt. Aber nur wenige dürften so handgreiflich klingen, wie der von Gregor Gysi. "Ich hoffe, dass wir Politikerinnen und Politiker der nächsten Ebene jeden Monat von ihm eine kleine Backpfeife bekommen, was wir anders machen sollen", sagte Gysi bei "Anne Will". Das Bild, wie sich Politiker fein säuberlich in einer Reihe vor dem Schloss Bellevue aufstellen, um sich die Ohrfeige des Monats abzuholen, malt er hier natürlich nicht. Was Gysi fordert: einen Präsidenten, der sich einmischt. Der auch mal Watschen verteilt. Mit Handgreiflichkeit hat das zwar nichts zu tun, klatschen würden dann aber wohl noch deutlich mehr Leute als Gregor Gysi. lukra

Quelle: RP