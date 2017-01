später lesen Persönlich Carsten Spohr . . . hat bei Lufthansa viele Baustellen Teilen

Lufthansa-Chef Carsten Spohr steht ein harte Woche bevor: Morgen endet die Schlichtung im Tarifkonflikt um die Gehälter von 5400 Piloten. Am Mittwoch will der 50-Jährige mit dem Chef der arabischen Fluggesellschaft Etihad erläutern, wie eine gemeinsame Zukunft aussieht. Bei beiden Themen ist Streit programmiert. Ein friedliches Ende der Schlichtung scheint nicht in Sicht, gestern goss ein Vorstandskollege Öl ins Feuer, indem er den Piloten mit Investitionsstopp und Gründung einer neuen Gesellschaft drohte. Der Zusammenschluss mit den Arabern lässt Mitarbeiter um Jobs zittern und Kartellwächter aufmerken. Von Antje Höning