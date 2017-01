später lesen Berlin Erika Steinbach tritt wegen Merkels Politik aus CDU aus Teilen

Aus Enttäuschung über die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel verlässt die Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach nach vier Jahrzehnten die CDU. Sie würde heute weder in die CDU eintreten noch die Partei wählen, schrieb die 73-Jährige in einer fünfseitigen Erklärung. Die konservative Politikerin rechnet darin scharf mit Merkel ab. Unter anderem wirft sie der Kanzlerin vor, durch fortgesetzten Rechtsbruch Deutschland und der CDU "massiv geschadet" zu haben. Auch die Unionsfraktion im Bundestag verlässt Steinbach, will aber ihr Mandat offensichtlich zunächst behalten. Positiv äußerte sich Steinbach, die jahrelang Präsidentin des Bundes der Vertriebenen war, über die AfD. Die lud sie umgehend zum Eintritt ein.